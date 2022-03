Mit einem lauten Knall in die Brückenbau-Halbzeit

Licht am Ende des Tunnels

Dann war es endlich so weit: Nach einem lauten Knall war Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Der Beifall der zahlreichen Arbeiter und Ehrengäste – darunter etwa Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) und der Linzer Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SPÖ) – war groß.