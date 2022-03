Timoschenko: „Unsere Kinder wollen nicht sterben!“

Ist das für die Ukraine ein Kampf auf Leben und Tod?

Absolut wahr, jetzt stehen die Ukrainer fest, niemand wird Politikern erlauben, über eine Kapitulation zu entscheiden, all diese Ultimaten von Putin zu erfüllen. Das Volk wird es nicht akzeptieren, selbst wenn die Politiker es wollen. Die Menschen sind heute so kategorisch: Ich gehe jetzt oft in Krankenhäuser, wo unsere Verwundeten sind. Wir unterstützen sie, helfen ihnen, und ich möchte sagen, wie stolz ich bin! Sie liegen verwundet, angeschossen, manchmal mit schweren Folgen, aber sie sind alle so stark im Geiste, dass sie alle eines sagen: „Wir werden siegen! Stell uns so rasch wie möglich wieder auf die Beine, und wir gehen an die Front!“