„Kampf ums Überleben - Fußball ist jetzt egal!“

Denn von 2013 bis 2016 verteidigte er für Dynamo Kiew. Auf dem grünen Rasen - das muss man in diesen Zeiten extra betonen. „Ich habe noch zu einigen in Kiew Kontakt“, versucht sich der ÖFB-Legionär zu vergewissern, dass es seinen alten Freunden gut geht. Etwa seinem ehemaligen Dolmetscher und Klub-Chauffeur. Sie waren auch oft an seiner Seite, als zum Jahreswechsel 2013/14 die Majdan-Revolution in Kiew zahlreiche Tote forderte. „Man dreht den Fernseher auf und sieht, dass die halbe Innenstadt brennt“, erinnert sich Dragovic, der in der Nähe des „Unabhängigkeitsplatzes“ gewohnt hatte. „Ich hatte damals Glück, habe mir kurz überlegt, nach Österreich zurückzukehren.“