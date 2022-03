Leni und Heidi Klum am Cover des „Harper‘s Bazaar“

Heidi Klum hat allen Grund, stolz auf ihre Tochter Leni zu sein. Seit ihrem Model-Debüt am Cover der deutschen „Vogue“ heimst die 17-Jährige einen lukrativen Job nach dem anderen ab. Das neueste Shooting ist aber für Mama und Tochter etwas ganz Besonderes: Die deutsche Ausgabe des Magazins „Harper‘s Bazaar“ bat nämlich beide zum Cover-Shooting, das unter dem Motto „Fabulous at every age“ stand.