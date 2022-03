Rauferei vor Lokal endet für Mann hinter Gittern

Die Beamten wurden kurz nach 20 Uhr wegen einer Rauferei vor einem Lokal in Landeck alarmiert. „Als eine Streife am Tatort eintraf, ging einer der Beteiligten, ein 36-jähriger alkoholisierter Türke, sofort auf einen Polizisten los“, heißt es in dem Bericht der Exekutive. Der Mann versuchte, den Beamten zu attackieren.