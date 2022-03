Weltfrauentag: Arbeitshandschuhe & Klischees

Man darf schon mal Augen rollen, wenn am internationalen Frauentag Drogeriemärkte mit Frauenpower werben. Letztes Jahr gab es minus 30 Prozent auf Beautyprodukte. 2018 immerhin noch einen Putzmittelrabatt, minus 25 Prozent, nur am 8. März. Die Geschlechter-Klischees lassen grüßen. Wenn man schon am ursprünglich sozialistischen Frauenkampftag Kundinnen mit kleinem i ansprechen möchte, warum nicht einmal mit Rabatt in einem geschlechtsuntypischen Bereich - sagen wir, im Baumarkt?