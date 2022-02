Jobs und weniger Armut durch mehr Arbeitslosengeld

75 Euro - ein Wochenendeinkauf für eine dreiköpfige Familie. Um diese Summe würde monatlich das Einkommen in einem Haushalt mit einer arbeitslosen Person und einem Kind steigen, so die Berechnungen von Kai Leichsenring vom Europäischen Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung. Das Zentrum hat für die AK OÖ erhoben, was eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes von 55 auf 70 Prozent des letzten Nettoeinkommens bringen würde.