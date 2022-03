Proteste: „Demonstrieren bis zum bitteren Ende“

In Weiß gekleidete Herren, die zusammen 26 Schweizer Kuhglocken läuteten, eine Anonymous-Maske war zu sehen, zwei Jugendliche mit einer Russland-Fahne, dazu Trommeln, Megafone, Plakate: Wer sich die Corona-Protestler genauer ansah, erblickte einen kunterbunten Haufen. So unterschiedlich und skurril die Aufmachung teils war, so geeint waren die 600 Demonstranten in ihrer Meinung. „Ja, die Corona-Maßnahmen werden weniger“, erzählte eine Stadt-Salzburgerin. „Aber die Impfpflicht ist noch da, ich mache mir um meine Kinder Sorgen, um die Zukunft!“