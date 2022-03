Osttirol: Täter steckte Straßenlaterne in Brand

Einen Vandalenakt verübte ein derzeit unbekannter Täter am Sonntag gegen 3.45 Uhr in Marei in Osttirol. Auf dem Hildenweg hinter dem Tauerncenter dürfte der Unbekannte mit einem Straßenschild die Laterne so beschädigt haben, dass er das Leuchtmittel einwarf. „Die Laterne begann zu brennen und wurde dabei komplett beschädigt“, teilte die Exekutive mit.