ÖSV-Pechvogel verpasst Bronze um 18 Hundertstel

Bei strahlendem Sonnenschein schnappte sich der US-Amerikaner Isaiah Nelson mit einer Zeit von 1:06,57 Minuten Gold im Super-G, 0,13 Sekunden vor dem Schweizer Franjo von Allmen, der bereits am Freitag in der Abfahrt Silber geholt hatte. Rang drei ging an Abfahrtsjuniorenweltmeister Giovanni Franzoni (It/+0,41).