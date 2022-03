ÖSV-Doppelführung - dann kam der Nebel-Abbruch

Doch nach Startnummer zehn zog wieder eine Nebelbank in den obersten Streckenteil, das Rennen musste unter- und nach geraumer Zeit schließlich abgebrochen werden. Bitter für das ÖSV-Duo, das wohl beste Chancen auf eine Medaille gehabt hätte. Am Donnerstag soll es einen neuen Versuch geben, im Ideafall vom Originalstart weg. Ein Umstand, den wohl auch den Vorarlberger Lukas Feurstein freuen dürfte – er wäre am Mittwoch mit Nummer 56 an der Reihe gewesen und musste nach langer Wartezeit schlussendlich unverrichteter Dinge vom Berg.