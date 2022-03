„Die Leute flüchten in Scharen aus dem Land!“

Vom Hörsaal in das Kriegsgebiet zog es - wie berichtet - Markus Golla. Er ist Studiengangsleiter für Gesundheits- und Krankenpflege an der IMC Fachhochschule in Krems und reiste am Freitag samt Lkw voller Hilfsgütern im Gepäck in die Ukraine. Der „Krone“ hat er verraten, wie die Hilfsmission bislang läuft.