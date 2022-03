Pflege-Experte reist vom Hörsaal in die Ukraine

Als Studiengangsleiter für Gesundheits- und Krankenpflege bildet Markus Golla täglich am IMC der Fachhochschule in Krems unsere Pflegekräfte von morgen aus. Warum ihn viele seiner Studenten aber mehr als Mentor denn als Professor sehen, zeigen Gollas weitere Engagements. Vergangenes Jahr gründete er gemeinsam mit Georg Jachan den Verein für weltweite Nothilfe. Am Donnerstagabend fuhr er von Gföhl im Bezirk Krems auch gemeinsam mit einem Team und mehreren Lkw-Ladungen an Hilfsgütern in die Ukraine.