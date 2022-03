Nachtgastro öffnet: „Es wird emotionaler Moment“

„Wir halten uns immer an Vorgaben der Regierung“

Zu ihnen zählt die Mausefalle im Grazer Zentrum. Beim „Krone“„-Besuch am Donnerstag waren noch Handwerker vor Ort, während das Getränkelager bereits voll war. „Bei mir soll nie etwas ausgehen“, lacht Fritz, der seit 4.30 Uhr auf den Beinen ist, mehrere Lokale abklappert und sich am Abend mit seinen DJs bespricht.