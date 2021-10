Steirischer Disco-König: „Sind wieder Sündenbock“

Erfahrungen in Wien lässt Kulturmanager hoffen

Eher gelassen reagieren Vertreter der Kulturszene auf die Neuerungen: „Ich begrüße diesen Schritt zu 2G, denn in Wien hat sich dies seit Woche ohne Nachteile der Kulturszene etabliert und in Zeiten von steigenden Infektionen müssen wir Veranstalter unseren Beitrag zur Sicherheit der Bevölkerung leisten, bevor ,Vorhang runter‘ zwangsverordnet wird, was der viel größere Schaden wäre“, meint etwa Bernhard Rinner, Geschäftsführer der Bühnen Graz.