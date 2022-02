Bollwerk-Chef: „Wir sperren am 5. März alles auf!“

Umso größer ist der Hunger nach Feiern begleitet von lauten Beats. „Wir haben heute schon hunderte Nachrichten erhalten, viele wollen Tische reservieren“, berichtet Fritz am Mittwochnachmittag. Er wird alle elf steirischen Lokale pünktlich am 5. März aufsperren, vom Baby O in Ilz über die Mausefalle in Graz bis zum Bollwerk in Niklasdorf. „Das ganze Land wird an diesem Tag auf den Beinen sein“, prophezeit er.