EU-Migrationskommissar: „Schultern das gemeinsam“

Sie waren gerade an der ungarisch-ukrainischen Grenze. Wie ist die Lage? Wie sieht es mit der Flüchtlingsverteilung aus?

Was an den Grenzen passiert, ist unglaublich bewegend. Es sind meist Frauen und Kinder, die zu Fuß ankommen, begleitet von ihren Ehemännern, Vätern und Freunden, die umkehren, um zu kämpfen. Der Ablauf ist sehr geordnet, die Menschen werden empfangen und registriert und erhalten die Hilfe, die sie benötigen. Es ist wirklich bemerkenswert zu sehen, wie Hunderte ungarische Polizisten, Grenzschützer und andere Beamte, Organisationen und ungarische Bürger den Ankommenden aus der Ukraine an der Grenze und in den Bahnhöfen in Budapest helfen. Der Bürgermeister einer der Grenzstädte hatte Tränen in den Augen, als er erzählte, wie sie Freizeiteinrichtungen und Gemeindehäuser in der Umgebung in Ankunfts- und Hilfszentren umgewandelt haben - mit enorm vielen Spenden an Windeln, Decken und Lebensmitteln aus der Bevölkerung. Die Europäische Union wird diese Bemühungen mit ganzer Kraft und allen verfügbaren Mitteln - rechtlich, personell und finanziell - unterstützen.