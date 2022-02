Mehrere Millionen Flüchtlinge aus Ukraine erwartet

Orban empfing persönlich Menschen an der Grenze

In Ungarn kamen allein am Samstag mehr als 10.000 Ukrainer an. Dies teilte die ungarische Polizei am Samstagabend in Budapest mit. Der für seine harte Asyllinie bekannte Ministerpräsident Viktor Orban begab sich selbst zu einem der Grenzübergänge, um Flüchtlinge persönlich zu empfangen und mit ihnen zu sprechen. Am Tag zuvor waren nach Angaben des Bürgermeisters der Grenzstadt Zahony 1600 geflüchtete Ukrainer über die fünf Übergänge entlang der rund 140 Kilometer langen Grenze nach Ungarn gekommen.