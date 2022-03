Anschlag auf Moschee in Pakistan: 50 Todesopfer

Bei einem Bombenanschlag auf eine Moschee im Nordwesten Pakistans sind rund 50 Menschen getötet worden. Weitere 80 Verletzte wurden in ein Krankenhaus in der Stadt Peschawar gebracht. Nach Angaben eines örtlichen Polizeichefs sollen sich zwei bewaffnete Selbstmordattentäter den Weg in die Moschee freigekämpft haben, wo sie ihre Bomben zündeten. „Überall waren Rauch und Schreie zu hören“, so ein Überlebender.