RB Leipzig: Gewinner sind „immer unsympathisch“

Nach dem 4:0-Viertelfinal-Sieg über Zweitligist Hannover 96 am Mittwoch ist RB Leipzig der einzig verbliebene Top-Klub im deutschen Cup! Die Herzen fliegen den Sachsen deswegen freilich nicht zu. Das bekamen Torschütze Konrad Laimer und Co. auch in Hannover zu spüren. Der Umgang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine und dessen Folgen schadeten dem Image von RB in den vergangenen Tagen noch weiter.