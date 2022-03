Familientisch prägt das Essverhalten der Kids

Das gemeinsame Essen in der Familie spielt eine ganz besondere Rolle: Es hat eine wichtige soziale Funktion, begünstigt gesundes Ernährungsverhalten und schützt vielleicht sogar vor Übergewicht. Natürlich nur, wenn die richtige Kost auf den Tisch kommt. „Was Kinder dagegen nicht brauchen, ist das Drängen in eine bestimmte Richtung: ,Iss das, das ist gesund!‘ Zur Vorbeugung von Essstörungen sollten wir tunlichst vermeiden, sie in diese Richtung zu zwingen. Denn was beim Kind ankommt: Das schmeckt mir nicht, aber ich muss es zu mir nehmen, weil es gesund ist“, betont Dr. Marlis Gruber vom „forum.ernährung heute“.