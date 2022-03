Die AUA flog auch im Vorjahr großen Verlust ein

In den letzten erhobenen vierzehn Tagen habe es 500.000 Buchungen gegeben, so Austrian Airlines CCO Michael Trestl. Das beweise, dass die Menschen wieder reisen wollen. Der Schwerpunkt der Buchungen liege im Privatreisesegment. Genaue Daten für die Zeit seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine liegen laut AUA zwar noch nicht vor, ein deutlicher Einbruch zeichne sich aber nicht ab.