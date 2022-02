AUA setzt ihre Flüge nach Russland eine Woche aus

Angesichts der sich abzeichnenden Luftraumsperre für Russland haben die Austrian Airlines (AUA) ihre Flüge in den Aggressorstaat abgesagt. Man werde den russischen Luftraum „vorerst in den nächsten sieben Tagen nicht mehr nutzen“, heißt es. „Die Flüge nach Russland werden in diesem Zeitraum ausgesetzt“. Zuvor hatte sich eine EU-weite Luftraumsperre für russische Maschinen abgezeichnet.