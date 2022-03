Familie aus Kiew endlich in Sicherheit

Die Sorge im Vorfeld war, dass die Turkmenen, die seit Jahren in der Ukraine studieren und arbeiten, an der Grenze abgewiesen werden könnten, weil sie keine ukrainischen Staatsbürger sind. Die Stimmung im Flüchtlingslager beschreibt Andi als bedrückt. Es seien aber alle „froh, dass sie in Sicherheit sind“, auch Essen und Schlafplätze gibt es. „Die Polen haben das wirklich gut organisiert“, berichtet Andi Tredak erleichtert. Das nächste Ziel: die vier Wände der Familie Tredak in Hof. B. Grabner