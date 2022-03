Er rettet Familie auf eigene Faust vor dem Krieg

Mit vollem Auto tausend Kilometer in den Krieg

Mit dem beladenen Auto in der Einfahrt wirkt es fast so, als würde die Familie bald auf Urlaub fahren. Wie ein Urlaub wird die Reise, die Andi Tredak vor sich hat, aber auf keinen Fall. Er fährt mit dem vollbepackten Auto hunderte, wenn nicht tausend Kilometer Richtung Krisengebiet – um seine Familie vor dem Krieg zu retten. „Mittlerweile geht es um Leben und Tod. Es ist wichtig, dass sie da so schnell wie möglich rauskommen“, sagt Andi Tredak. Er redet von seinem Schwager samt Familie, die – wie berichtet – in Kiew ausharren. „Sie sind nun am Bahnhof und versuchen in Richtung Westen zu kommen“, sagt Tredak. Er will ihnen mit dem Auto entgegenfahren und auf dem Weg in Polen Halt bei Flüchtlingszentren machen, um die Spenden abzugeben.