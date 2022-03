Nachtgastronom: „Es wird extrem voll werden“

Er und seine 20 Mitarbeiter sind gerüstet – seit Anfang Februar öffneten sie ihren Restaurantbereich am Wochenende bis 24 Uhr. „Damit unsere Leute wieder in Schwung kommen“, sagt Heidenreich. Ähnlich sieht die Lage auch Martin Sönmezay, der in der Stadt Salzburg den Club Half Moon betreibt – auch er hat bereits mit Februar aufgesperrt. „Die Leute sind sehr partyhungrig. Wir rechnen mit langen Schlangen“, sagt er.