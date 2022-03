Russischer Soldat: „Wurden in den Tod geschickt“

In dem Video spricht der sich nun in Gefangenschaft befindliche russische Soldat laut dem ukrainischen Geheimdienst von „Gräueltaten“ in seiner eigenen Armee. Verwundete würden von den Offizieren getötet und auf dem Schlachtfeld zurückgelassen. Der Soldat bittet seine Mutter demnach, sich bei der Union der Mütter Russlands zu bewerben, damit er vielleicht durch einen Gefangenenaustausch zurück in seine Heimat könne.