Hochmair und Razelli entstauben den „Jedermann“

Es ist erst der Anfang

Das Album „Jedermann Razelli RMX“ erinnert mehr an ein literarisches Musikwerk als an ein Album in klassischer Form, aber auf die Live-Umsetzung darf man sich freuen. Die gegenseitige Wertschätzung füreinander könnte bei den beiden Künstlern nicht größer sein. „Ich mag an Philipp, dass er die Energie, die ich im musikalischen Bereich einsetze, mit seiner Sprache so gut widerspiegeln kann. Jeder macht das, in dem er gut ist. Deshalb harmonieren wir so gut miteinander.“ Hochmair kann das Lob nur zurückgeben. „Ich schätze an Kurt das Unerwartete und die Fähigkeit, immer die richtigen Sätze zu fischen. Ich suche Partner, die die Impulse vergrößern, die mit mir weitergehen und etwas wagen.“ Dementsprechend ist die Zusammenarbeit mit dem Album und den anstehenden Konzerten noch nicht beendet. „Wir stehen erst am Anfang“, wirft Hochmair lachend ein, „es ist work in progress, bei dem es kein Ende gibt. Ich kann mir unsere Zusammenarbeit auch für andere Stücke wie zum Beispiel ,Schiller Rave‘ oder auch das Remixen von Spielfilmen gut vorstellen.“