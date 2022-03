Plusgrade und Regen bringen Programm durcheinander

Winterwonderland am Morgen, Sonne am Vormittag und - teils heftiger - Regen am Nachmittag. Das kanadische Wintersportressort Panorama hatte am Dienstag alles zu bieten. Lagen die Temperaturen in der vergangenen Woche noch bei Minus 20 Grad und weniger, vermasselte eine Warmfront mit Regen den Veranstaltern den Auftakt zur Junioren-WM ganz gewaltig.