Riesenschreck im Weg der Jungbullen

Ein großer Name wartete im Play-off: Inter Mailand. Aber auch die Italiener konnten die Gelb-Grünen nicht stoppen. In nur einem Spiel setzten sich die Slowaken vor knapp einem Monat souverän mit 3:1 durch. Ebenfalls in nur einem Spiel – auswärts vor 5500 Zuschauern – geht es für Salzburgs Youngsters nun ans Eingemachte.