Wenn die Wirren des Krieges spürbar werden

Schon morgen spielt Lok Moskau im Cup-Achtelfinale gegen den Zweitligisten Yenisey, am Samstag steht in der 2. Frühjahrsrunde das Heimspiel gegen Khimki auf dem Spielplan. Das erste Spiel von Lok bei Krasnodar wurde abgesagt. Der aktuell Tabellensechste, bei dem seit Herbst auch Ex-Altach-Physio Martin Hämmerle tätig ist, konnte nicht in den Süden fliegen. Der Luftraum über Krasnodar, das nur 250 km Luftlinie südlich der ukrainischen Grenze liegt, war wegen des Krieges gesperrt. Der internationale Boykott des russischen Sports hat auf Lok Moskau keine Auswirkungen, da man in der EL-Gruppenphase ausgeschieden ist.