Schoko, Alkohol, Zigaretten: Jetzt wird gefastet

Getränke als Kolorienbomben

Wer jetzt in eine Fastenphase eintauchen will dem rät der Experte, zunächst seine Getränke zu überprüfen, „vielen ist gar nicht klar, was sie da an Kalorienbomben zu sich nehmen“. Dann den Zucker einzuschränken, „und zwar mit der Kontrolle, wo der überall drin ist, von Fertiggerichten bis hin zu Obst“.