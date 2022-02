Arbeitslosigkeit sinkt auf Vorkrisen-Niveau

Strukturelles Problem

Sorgen bereitet ihm die nach wie vor hohe Anzahl an Langzeitbeschäftigungslosen. Diese liegt mit 2433 Personen um 48 Prozent über dem Niveau vor der Krise. Gleichzeitig ist der Bestand der gemeldeten offenen Stellen weiterhin auf Rekordniveau (4920). “Diese Entwicklung, die hohe Anzahl an offenen Stellen und der hohe Anteil an Langzeitbeschäftigungslosen deuten auf strukturelle Probleme auf dem Arbeitsmarkt hin," erläutert er.