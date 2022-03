Baby starb durch heftiges Schütteln: Mama in Haft

Hohe Haftstrafen nach Mord in Wien

Die Tat weckt Erinnerungen an ähnliche schlimme Vorfälle in der Vergangenheit: Erst im Jänner wurden in Wien ein Vater zu 17 Jahren und eine Mutter zu 14 Jahren Haft (nicht rechtskräftig) verurteilt. Der Mann hatte seine elf Wochen alte Tochter durch Schütteln getötet, die Mutter soll es unterlassen haben, rettend einzugreifen.