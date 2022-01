Baby geschüttelt: Eltern wegen Mordes verurteilt

Die Kindesmutter bestritt am Montag vor Gericht, dass sie irgendetwas von dem Schütteln mitbekommen habe: „Ich habe es kein einziges Mal gesehen.“ Doch in früheren Einvernahmen hatte sie durchaus zugegeben, das Schütteln durch den Vater gesehen zu haben. Sie hat es in einem Gespräch mit einem Psychiater sogar genau beschrieben. Deshalb klagte die Staatsanwältin auch Mord durch Unterlassung an. Die 23-jährige Frau hätte etwas unternehmen müssen, ist die Anklägerin überzeugt. Sie hätte also das Kind nehmen und flüchten müssen, vielleicht in ein Frauenhaus.