Wenn Eltern zu Mördern ihrer Kleinen werden

Ein Verbrechen ungewöhnlicher Art war jenes eines Paares in Graz in den Jahren 2000 bis 2005. Vier Babys starben und wurden einbetoniert. Wegen vorsätzlichen Mordes an drei Kindern wurden beide verurteilt: sie zu lebenslang, er zu 15 Jahren. Die Motive blieben im Dunkeln. So plädierte der Staatsanwalt: „Das Gesetz sagt nicht, dass Eltern ihre Kinder lieben müssen, aber sie dürfen ihnen nicht wehtun.“