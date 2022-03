Mit dem Skikaiser auf der Kaiserburg

Früh am Berg - ein Erlebnis

Willi Wohlgemuth, der in Maria Saal Kärntens größtes Wollfachgeschäft führt, ist gleich mit mehreren Freunden mit von der Partie: „Ich bin früher selbst FIS-Masters-Skirennen gefahren. In Amerika haben mir oft Leute die Tür aufgehalten, weil sie dachten, ich wäre Klammer. Sein Bekanntheitsgrad ist einfach unglaublich.“ Und auch Franz fühlt sich wohl: „Ich mache das gern, weil so früh am Berg zu sein, ist schon ein Erlebnis.“