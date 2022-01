Franz Klammer und sein persönlicher Geheimtipp

Aufgewachsen auf den Pisten

In Bad Kleinkirchheim kennt er jedes noch so versteckte Eck bestens und lotst uns zielsicher zur sonnigsten Abfahrt. Auf diesen Pisten ist er quasi aufgewachsen, und er weiß: „Ohne Einkehrschwung geht nichts! Auf der Kaiserburg-Hütte esse ich gern ein Ritschert und kann dabei das gute Wetter und den herrlichen Ausblick genießen, ich meine wirklich genießen - das kann was. Wir in Kärnten haben ja den Vorteil, dass wir so viel Sonne abbekommen.“ Bevor wir die letzte Talfahrt wagen, hat Franz noch einen Geheimtipp für alle Hobbysportler: „Gute Ausrüstung ist wichtig. Aber die Hauptsache ist, ihr habt Spaß am Skifahren!“