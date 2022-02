„Zehn Ave Maria“: Ein Theaterabend im Fegefeuer

Jene Szenen, in denen sich die Darsteller Corinna Mühle, Cecilia Perez, Christian Taubenheim, Angela Waidmann und Lutz Zeidler in ihren unzähligen Rollen besser entfalten konnten, gerieten dagegen um einiges lebendiger, humorvoller und satirischer - gerade der letzte Teil, in dem der Katholizismus vor dem Hintergrund der Konflikte der Gegenwart verhandelt wird, ließ einen im Theatersessel wieder etwas wacher werden. Kompliment an das Ensemble auch dafür, dass es gemeinsam die Rolle eines kurz vor der Premiere an Corona erkrankten Kollegen übernommen hat. Fazit: Mehr Dokumentation als Theater.