„Yes we care Ukraine“ am Wiener Heldenplatz

Bereits im Dezember hat Daniel Landau mit einer Solidaritäts-Aktion angesichts der Corona-Pandemie für Aufsehen gesorgt. Die wenigsten haben aber geglaubt, dass er zwei Monate später wieder in Erscheinung tritt. Um ein solidarisches Signal zu senden, wird es am Sonntag um 20 Uhr eine Versammlung am Wieder Heldenplatz geben. Unter dem Motto „Yes we care Ukraine“ wird ein Herz aus Kerzen inszeniert - mehr dazu sehen Sie im Video!