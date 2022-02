„Märchenonkel“ verblüffte Polizei mit Ausreden

Während einer Verkehrskontrolle bemerkten Welser Polizisten auf der Salzburger Straße am Freitag kurz vor Mitternacht ein Fahrzeug, welches bei einer Tankstellenausfahrt nach links in Fahrtrichtung stadteinwärts abbog, obwohl dort eine Sperrlinie angebracht ist. Der Lenker beschleunigte dabei seinen Pkw so stark, dass die Antriebsräder durchdrehten. Die Polizisten konnten den Lenker, einen 20-Jährigen aus dem Bezirk Wels-Land, wenig später anhalten und einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterziehen.