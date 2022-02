Blau Weiß gab beim SKN im Finish Sieg aus der Hand

Ein Last-Minute-Treffer hat Blau Weiß Linz am Freitag in der 18. Runde der 2. Liga um den Sieg in St. Pölten gebracht! Aleksandar Kostic hatte die Gäste beim SKN in der 36. Minute in Führung geschossen, ehe Kresimir Kovacevic in der Nachspielzeit (95.) das 1:1 gelang. Blau Weiß hat damit bereits zehn Punkte Rückstand auf Tabellenführer Austria Lustenau.