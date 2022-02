Black History Month: Warum in Österreich wichtig?

Der Februar gilt in vielen Teilen der Welt als „Black History Month“: Ein Monat, in dem die Geschichte von Schwarzen Menschen geehrt und erzählt wird. In Österreich wird er von Jahr zu Jahr bekannter und es finden immer mehr Aktionen statt. Warum ist der „Black History Month“ so wichtig - auch bei uns? Was kann jeder und jede von uns von dieser Initiative mitnehmen? Was hat es mit „White Washing“ auf sich? Und welche fünf People of Colour muss man in Österreich unbedingt kennen? Darüber spricht Podcast-Hostess Annie Müller Martínez diese Woche mit ihrem Gast, die Autorin, Aktivistin und Sprecherin des Black-Voices-Volksbegehren Noomi Anyanwu.