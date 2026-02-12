Faber: „Katholiken sterben auf hohem Niveau aus“

Wenn Faber wo auftritt, dann nicht aus „Jux, Gaudi oder Tollerei“, es ist auch Arbeit: „Ich habe heute ein Begräbnis gehabt. Auf dieses Begräbnis bin ich angesprochen worden, zwischen zwei Nummern beim Jägerball am Tanzparkett.“ Gerade diese Nahbarkeit mache ihn für viele auch als Seelsorger glaubwürdig, denn er sehe sich als ein „Mann aus Fleisch und Blut, mit Stärken und Fehlern“ – hinblickend auf seinen Führerscheinentzug nach Alkohol am Steuer vor 17 Jahren.