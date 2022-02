Blutiger Ernst | Stinkendes Geld

Blutiger Ernst. Was wäre das mildeste, was man über den 24. Februar 2022 sagen könnte? Dass es ein historischer Tag war. Jener Tag, an dem geschah, was Politiker, Militärs und sonstige Kapazunder mehrheitlich nicht erwartet hatten: Wladimir Putin ließ russische Truppen in der Ukraine einmarschieren. Und so haben wir es heute auf der Titelseite der „Krone“ weit weniger milde formuliert und visualisiert: „Putin macht blutigen Ernst“ haben wir getitelt, mit dem Bild einer blutverschmierten verletzten Frau nach einem russischen Angriff in der ukrainischen Stadt Kharkiv. Wir haben darüber diskutiert, ob man so ein Foto auf der Titelseite zeigen soll. Denn tatsächlich könnte es nicht nur Kinder erschrecken, sondern auch Erwachsene schockieren. Aber angesichts dessen, was hier mitten in Europa angerichtet wird, angesichts dieser so schockierenden Vorgänge darf, ja vielmehr muss man auch schockierende Bilder zeigen.