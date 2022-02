Wienerinnen blicken voll Sorge in die Heimat

Auch die in Wien lebende Russin Ekaterina Mucha sieht den Krieg nicht gerechtfertigt: Ekaterina Mucha ist in Sankt Petersburg geboren, lebt und arbeitet aber bereits seit über 14 Jahren in der Bundeshauptstadt. Genau am Donnerstag war sie in der russischen Botschaft in Wien, um ihren Pass für immer zurückzugeben. Währenddessen ist es vor dem Gebäude bereits zu ersten Protesten gekommen. Erst kürzlich war die prominente Verlegerin für zwei Wochen in ihrer alten Heimat, um alle Formalitäten zu erledigen, weil sie jetzt ganz offiziell zur Österreicherin wird. „Ich verfolge die russischen Nachrichten täglich. Der Konflikt mit der Ukraine ist keine spontane Sache, sondern existiert bereits seit über 30 Jahren.“