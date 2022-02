„Kinder-Skiland widerspricht dem Hausverstand“

Gerade angesichts des immer schneller voranschreitenden Klimawandels und dem dafür nötigen Eingriffs in die Natur widerspreche ein Skiliftbau in Engelhartszell für ihn jeglichem Haus- und Sachverstand. Kaineder: „Ich bin in Kirchschlag bei Linz aufgewachsen und in meiner Kindheit gab es dort elf Skilifte. Heute gibt es noch drei. Und die brauchen modernste Beschneiungsanlagen, um überhaupt einen Skibetrieb zu ermöglichen.“