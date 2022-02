Privatmann plant Kinder-Skiland beim Sauwald

Bisher ist Stadl, ein Ortsteil von Engelhartszell, in der Region in erster Linie für die beliebten Sauwald-Langlaufloipen am Haugstein bekannt. Doch geht es nach einem Stadler Unternehmer, sollen dort künftig Kinder auch das Alpin-Skifahren erlernen können: „Vorweg: Ich will mit dem Projekt kein großes Geschäft machen, es geht mir vorrangig darum, dass die Familien in der Region die Möglichkeit haben, mit ihren Kleinen die ersten Schwünge im Schnee ziehen zu können“. Der Privatmann plant deshalb ein kleines aber feines Kinder-Skiland mit Zauberteppich, Baby- und Schlepplift und einer Beschneiungsanlage. Für die vernünftige Verwendung letzterer hat er sich in anderen vergleichbaren Gebieten umgesehen. „Wir haben alles beisammen, nun müssen die Behörden entscheiden.“ Die nötigen Widmungsänderungen stehen bei der nächsten Gemeinderatssitzung Mitte März auf der Tagesordnung. VP-Ortschef Roland Pichler: „Wie bei jedem Projekt gibt es auch hier ein Für und ein Wider, gibt es Befürworter und Gegner. Wir werden im Gemeinderat im Detail darüber diskutieren.“