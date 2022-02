Unbekannte binden Frau (69) toten Hund ans Auto

Am Dienstag, gegen 12 Uhr mittags, fuhr eine 69-jährige Dame mit ihrem Pkw durch Oberstdorf. Durch Zeugen wurde sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie einen toten Hund am Auto hinter sich herzieht. Die Ermittlungen der bayrischen Polizei ergaben, dass der kleine Hund mit einem Seil am Heck des Fahrzeuges festgebunden worden war.