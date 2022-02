Althaus fehlt wegen Corona in Hinzenbach

Wegen eines positiven Corona-Tests muss das deutsche Skisprung-Ass Katharina Althaus eine Wettkampfpause einlegen. Die Olympia-Zweite von Peking ist zwar symptomfrei, befindet sich aber in häuslicher Quarantäne und fehlt daher beim Weltcup am Wochenende in Hinzenbach. Für Weltcup-Leaderin Sara Marita Kramer, die ihrerseits nicht nur Olympia, sondern auch schon Weltcups wegen Corona verpasst hat, bietet sich dadurch die Chance, ihren Vorsprung weiter auszubauen.